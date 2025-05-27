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Общество

C 1 июня аптеки в России войдут в систему здравоохранения

С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Юлию Дрожжину.

«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. <...> Аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — сказала она.

Предоставление льгот может отличаться в зависимости от действующих региональных мер поддержки.

Дрожжина также подчеркнула, что эти изменения никак не повлияют на цены на лекарства, потому что они продолжают оставаться под государственным контролем.

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