C 1 июня аптеки в России войдут в систему здравоохранения

08:33, 27 мая 2025, ПАИ

С 1 июня аптеки официально станут частью системы здравоохранения, а фармацевты смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам этой сферы, пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по охране здоровья Юлию Дрожжину.



«С 1 июня аптеки официально становятся частью системы здравоохранения. <...> Аптечные организации переходят из сферы торговли (код ОКВЭД 47.73) в сферу деятельности в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.90.9). Для сотрудников аптек это решение открывает возможности: во-первых, это повышение престижа профессии, а во-вторых, это льготы и преференции, которые положены работникам сферы здравоохранения», — сказала она.

Предоставление льгот может отличаться в зависимости от действующих региональных мер поддержки.



Дрожжина также подчеркнула, что эти изменения никак не повлияют на цены на лекарства, потому что они продолжают оставаться под государственным контролем.