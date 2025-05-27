Три бронзы выиграли спортсмены Псковской области на Кубке России по кудо

09:55, 27 мая 2025, ПАИ

Три бронзовые медали выиграли спортсмены Псковской области на Кубке России по кудо, который прошёл в Пскове 25 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Бронзу на соревнованиях выиграли Милана Ульченко, Фёдор Миронов и Кирилл Афиногенов. Дополнительно Ульченко отметили специальным призом за лучший поединок турнира, а Ксения Данилова получила приз как лучшая судья турнира.

На всероссийских соревнованиях по кудо, которые завершились в Пскове 24 мая, сборная Псковской области заняла первое общекомандное место. На второй позиции – команда Ярославской области. Замкнула тройку лидеров сборная Москвы. На счету коллектива из Псковской области девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Кроме того, приз «За волю к победе» получил пскович Максим Шариков.

В турнире ветеранов, который стал частью Кубка России, Артём Бредихин из клуба «Легион» завоевал серебро.

Фоторепортаж с соревнований смотрите по ссылке.

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