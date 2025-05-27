Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Три бронзы выиграли спортсмены Псковской области на Кубке России по кудо

Три бронзовые медали выиграли спортсмены Псковской области на Кубке России по кудо, который прошёл в Пскове 25 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Фото: ПАИ

Бронзу на соревнованиях выиграли Милана Ульченко, Фёдор Миронов и Кирилл Афиногенов. Дополнительно Ульченко отметили специальным призом за лучший поединок турнира, а Ксения Данилова получила приз как лучшая судья турнира.

На всероссийских соревнованиях по кудо, которые завершились в Пскове 24 мая, сборная Псковской области заняла первое общекомандное место. На второй позиции – команда Ярославской области. Замкнула тройку лидеров сборная Москвы. На счету коллектива из Псковской области девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей. Кроме того, приз «За волю к победе» получил пскович Максим Шариков.

В турнире ветеранов, который стал частью Кубка России, Артём Бредихин из клуба «Легион» завоевал серебро.

Фоторепортаж с соревнований смотрите по ссылке.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2025

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене приостанавливает карьеру
27 мая 2025

Три бронзы выиграли спортсмены Псковской области на Кубке России по кудо
26 мая 2025

Порядка 200 человек стали участниками открытия Псковского слёта туристов – 2025
26 мая 2025

Подведены итоги первого дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Великих Луках
26 мая 2025

Великолукский студент выступит на Кубке Японии по велоспорту
26 мая 2025

Спортсмены Псковской области стали призёрами всероссийских соревнований по самбо
26 мая 2025

Спортсмены Псковской области выиграли медали на Кубке Санкт-Петербурга по тайскому боксу
26 мая 2025

Псковский футболист в составе «Черноморца» выиграл бронзу Первой лиги

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...