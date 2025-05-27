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Общество

В России льготное автокредитование расширили на семьи с двумя детьми

Минпромторг РФ расширил подпрограмму льготного автокредитования «Семейный автомобиль», включив в неё семьи с двумя детьми, сообщила пресс-служба ведомства.

Подпрограмма была перезапущена в середине мая, изначально ориентировалась на многодетные семьи с тремя и более детьми.

По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова с 26 мая программой смогут воспользоваться семьи с двумя детьми, так как мера оказалась востребованной, уточнили в Минпромторге.

По условиям программы базовая скидка составляет 20 % на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (25 % для жителей Дальневосточного федерального округа, 30 % для электромобилей). Программа доступна медицинским и образовательным работникам, участникам специальной военной операции и их семьям, людям с инвалидностью, а также семьям с детьми, покупающим автомобиль в ДФО. В рамках подпрограммы «Семейный автомобиль» скидка составляет 10 % от стоимости машины.

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