В России льготное автокредитование расширили на семьи с двумя детьми
Минпромторг РФ расширил подпрограмму льготного автокредитования «Семейный автомобиль», включив в неё семьи с двумя детьми, сообщила пресс-служба ведомства.
Подпрограмма была перезапущена в середине мая, изначально ориентировалась на многодетные семьи с тремя и более детьми.
По поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова с 26 мая программой смогут воспользоваться семьи с двумя детьми, так как мера оказалась востребованной, уточнили в Минпромторге.
По условиям программы базовая скидка составляет 20 % на автомобили с двигателем внутреннего сгорания (25 % для жителей Дальневосточного федерального округа, 30 % для электромобилей). Программа доступна медицинским и образовательным работникам, участникам специальной военной операции и их семьям, людям с инвалидностью, а также семьям с детьми, покупающим автомобиль в ДФО. В рамках подпрограммы «Семейный автомобиль» скидка составляет 10 % от стоимости машины.
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