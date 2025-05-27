Тёплая, но дождливая погода ожидает Псковскую область 28 мая

10:42, 27 мая 2025, ПАИ

28 мая в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +8...+13 градусов, днем +19...+24 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.