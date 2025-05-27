Великолучане стали призёрами первенства России по кикбоксингу

11:30, 27 мая 2025, ПАИ

Великолучане выиграли медали первенства России по кикбоксингу в ринговых дисциплинах среди юношей и юниоров, которое прошло в Наро-Фоминске. Об этом ПАИ сообщили в клубе единоборств «Отечество».



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»



Фото: клуб «Отечество»







В соревнованиях приняли участие около 1 500 спортсменов из 74 регионов России.

По результатам соревнований великолучане, воспитанники Георгия Кунгурцева Никита Кунгурцев и Руслан Шаров выиграли бронзу в дисциплине «К1». Кроме того, третье место в дисциплине «фулл-контакт» занял Владимир Финочко, воспитанник Сергея Москалёва.

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