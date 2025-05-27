Псковские таможенники передали Министерству обороны товары на пять миллионов рублей
Псковские таможенники за три месяца 2025 года передали на нужды СВО конфискованные товары, стоимость которых превышает пять миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
-
Фото: Псковская таможня
-
Фото: Псковская таможня
-
Фото: Псковская таможня
-
Фото: Псковская таможня
-
Фото: Псковская таможня
Все товары перемещались через границу с нарушением таможенного законодательства. Таможенники передали Министерству обороны Российской Федерации 216 приборов ночного видения, четыре ноутбука с блоками питания, пять квадрокоптеров, роутер модели «Starlink router UTR-211», тепловизионный прицел российского производства, а также 273 пылесоса, 12 стиральных и восемь сушильных машин, различные автозапчасти, 480 литров жидкого мыла в канистрах и 1,5 тысячи литров геля для душа.
«Перемещавшие товары через таможенную границу Евразийского экономического союза физические лица – граждане Латвии, Молдовы, юридические компании, зарегистрированные в Румынии, Сербии, Узбекистане и Молдове, признаны виновными в совершении административных правонарушений. Им назначены наказания в виде конфискации товаров, являющихся предметами административного правонарушения. Суд признал товары собственностью государства», - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.
Благодаря пожертвованиям «Дом белого аиста» в Псковской области приобрел гнёзда для птиц и морозилку для кормов
Александр Волков: Участие в голосовании за объекты благоустройства – возможность своими руками создать комфортную среду для жизни
С какими сложностями сталкиваются псковичи при изучении китайского языка, рассказал преподаватель