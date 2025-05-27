Псковские таможенники передали Министерству обороны товары на пять миллионов рублей

11:37, 27 мая 2025, ПАИ

Псковские таможенники за три месяца 2025 года передали на нужды СВО конфискованные товары, стоимость которых превышает пять миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: Псковская таможня



Фото: Псковская таможня



Фото: Псковская таможня



Фото: Псковская таможня



Фото: Псковская таможня









Все товары перемещались через границу с нарушением таможенного законодательства. Таможенники передали Министерству обороны Российской Федерации 216 приборов ночного видения, четыре ноутбука с блоками питания, пять квадрокоптеров, роутер модели «Starlink router UTR-211», тепловизионный прицел российского производства, а также 273 пылесоса, 12 стиральных и восемь сушильных машин, различные автозапчасти, 480 литров жидкого мыла в канистрах и 1,5 тысячи литров геля для душа.

«Перемещавшие товары через таможенную границу Евразийского экономического союза физические лица – граждане Латвии, Молдовы, юридические компании, зарегистрированные в Румынии, Сербии, Узбекистане и Молдове, признаны виновными в совершении административных правонарушений. Им назначены наказания в виде конфискации товаров, являющихся предметами административного правонарушения. Суд признал товары собственностью государства», - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.