Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские таможенники передали Министерству обороны товары на пять миллионов рублей

Псковские таможенники за три месяца 2025 года передали на нужды СВО конфискованные товары, стоимость которых превышает пять миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

  • Товары, переданные государству
    Фото: Псковская таможня
  • Товары, переданные государству
    Фото: Псковская таможня
  • Товары, переданные государству
    Фото: Псковская таможня
  • Товары, переданные государству
    Фото: Псковская таможня
  • Товары, переданные государству
    Фото: Псковская таможня

Все товары перемещались через границу с нарушением таможенного законодательства. Таможенники передали Министерству обороны Российской Федерации 216 приборов ночного видения, четыре ноутбука с блоками питания, пять квадрокоптеров, роутер модели «Starlink router UTR-211», тепловизионный прицел российского производства, а также 273 пылесоса, 12 стиральных и восемь сушильных машин, различные автозапчасти, 480 литров жидкого мыла в канистрах и 1,5 тысячи литров геля для душа.

«Перемещавшие товары через таможенную границу Евразийского экономического союза физические лица – граждане Латвии, Молдовы, юридические компании, зарегистрированные в Румынии, Сербии, Узбекистане и Молдове, признаны виновными в совершении административных правонарушений. Им назначены наказания в виде конфискации товаров, являющихся предметами административного правонарушения. Суд признал товары собственностью государства», - пояснил заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2025

Михаил Ведерников поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
27 мая 2025

Благодаря пожертвованиям «Дом белого аиста» в Псковской области приобрел гнёзда для птиц и морозилку для кормов
27 мая 2025

Александр Волков: Участие в голосовании за объекты благоустройства – возможность своими руками создать комфортную среду для жизни
27 мая 2025

С какими сложностями сталкиваются псковичи при изучении китайского языка, рассказал преподаватель
27 мая 2025

Запретный улов: какая рыба и где чаще всего становится добычей браконьеров
27 мая 2025

Завершается подача заявок на участие в конкурсе военно-патриотической песни
27 мая 2025

Глава Пскова станет гостем программы «Оглавление»
27 мая 2025

Оксана Филиппова: ФКГС – наиболее эффективный инструмент для благоустройства территорий
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...