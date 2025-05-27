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Общество

В библиотеке имени Василёва в Пскове увеличат штатное расписание

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за первый квартал 2025 обсудили депутаты Псковской городской Думы на заседании профильного комитета, передает корреспондент ПАИ.

Фото: ПГД

Доходы составили 20,3 процента от плана, профинансировано 20 процентов расходов от плана. Если сравнить с таким же периодом прошлого года, расходы увеличились на 3,9 процента.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Юлия Пожидаева попросила разъяснить представителей администрации ситуацию с историко-краеведческой библиотекой имени Василёва. Как напомнили представители администрации, здание введено в эксплуатацию 28 декабря прошлого года и библиотека функционирует. «Контракт с подрядчиком еще не закрыт, общая цена контракта составила 420 млн рублей. Подрядчик физически закончил работы, утверждаем некоторые нестыковки».

При этом представитель администрации отметил, что в библиотеке будет увеличено штатное расписание, планируется добавить учреждению «культурно-массовое направление, подходим к вопросу концептуально».

Депутат Ольга Федорова обратила внимание на территорию вокруг библиотеки и отметила, что ее нужно привести в порядок, «нужно поддерживать имидж учреждения».

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