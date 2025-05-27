В библиотеке имени Василёва в Пскове увеличат штатное расписание

11:41, 27 мая 2025, ПАИ

Вопрос об исполнении бюджета Пскова за первый квартал 2025 обсудили депутаты Псковской городской Думы на заседании профильного комитета, передает корреспондент ПАИ.

Доходы составили 20,3 процента от плана, профинансировано 20 процентов расходов от плана. Если сравнить с таким же периодом прошлого года, расходы увеличились на 3,9 процента.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Юлия Пожидаева попросила разъяснить представителей администрации ситуацию с историко-краеведческой библиотекой имени Василёва. Как напомнили представители администрации, здание введено в эксплуатацию 28 декабря прошлого года и библиотека функционирует. «Контракт с подрядчиком еще не закрыт, общая цена контракта составила 420 млн рублей. Подрядчик физически закончил работы, утверждаем некоторые нестыковки».

При этом представитель администрации отметил, что в библиотеке будет увеличено штатное расписание, планируется добавить учреждению «культурно-массовое направление, подходим к вопросу концептуально».

Депутат Ольга Федорова обратила внимание на территорию вокруг библиотеки и отметила, что ее нужно привести в порядок, «нужно поддерживать имидж учреждения».