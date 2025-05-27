Стал известен календарь псковских турниров по пляжному волейболу в июне

12:28, 27 мая 2025, ПАИ

Стал известен календарь псковских турниров по пляжному волейболу, которые пройдут в июне. Об этом сообщается в группе Pskov volleyball club.

7 июня пройдут соревнования «Семейные команды» два на два. В составе одного коллектива – один ребёнок и один родитель. С 13 по 15 июня пройдёт первенство Псковской области, посвящённое Дню России. В первые два дня состязаний 13 и 14 июня сыграют юноши и девушки, а 15 июня состоится взрослый турнир.

21 и 28 июня пройдут соревнования среди смешанных команд.

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