Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Турнир по мини-футболу среди силовиков пройдёт в Пскове

Турнир по мини-футболу между сборными командами федеральных органов исполнительной власти, воинских частей и организаций военно-патриотической направленности пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 28 мая. Об этом ПАИ сообщили в отряде содействия обороне и безопасности «Дружина».

Фото: ПАИ

В турнире примут участие сборные «Дружины», центра «Воин», МЧС, Росгвардии, УМВД, 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, 76-й дивизии и военно-учебного центра ПсковГУ.

Соревнования посвящены памяти Александра Невского. Начало в 10:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2025

Подведены итоги второго дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Великих Луках
27 мая 2025

Псковская воспитанница выиграла вторую медаль первенства России по гребле на байдарках
27 мая 2025

Турнир по мини-футболу среди силовиков пройдёт в Пскове
27 мая 2025

Больше 60 экипажей заявились на ралли «Пушкинские Горы»
27 мая 2025

Стал известен календарь псковских турниров по пляжному волейболу в июне
27 мая 2025

Великолучане стали призёрами первенства России по кикбоксингу
27 мая 2025

ФК «Псков» дома сыграет с «Тосно» в первом матче Кубка Северо-Запада сегодня
27 мая 2025

Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене приостанавливает карьеру

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...