Турнир по мини-футболу среди силовиков пройдёт в Пскове

13:31, 27 мая 2025, ПАИ

Турнир по мини-футболу между сборными командами федеральных органов исполнительной власти, воинских частей и организаций военно-патриотической направленности пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 28 мая. Об этом ПАИ сообщили в отряде содействия обороне и безопасности «Дружина».

В турнире примут участие сборные «Дружины», центра «Воин», МЧС, Росгвардии, УМВД, 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, 76-й дивизии и военно-учебного центра ПсковГУ.

Соревнования посвящены памяти Александра Невского. Начало в 10:00.

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