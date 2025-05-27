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Экономика

Как псковский завод «Авар» справляется с дефицитом кадров, рассказал Дмитрий Мельников

На заводе «Авар» действует программа целевого обучения, рассказал руководитель Псковского регионального отделения «Деловой России», председатель совета директоров завода Дмитрий Мельников в программе «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы наших будущих сотрудников отправляем в университеты, теперь эту программу мы расширили и на профтехучилища. Для многих специальностей высшее образование необходимо, но зачастую люди, которые учатся в профтехучилищах, бывают не менее квалифицированными, чем люди после вуза. Вот по этой целевой программе мы набираем немало сотрудников», – уточнил Дмитрий Мельников.

Дмитрий Мельников. Фото: ПАИ

Дмитрий Мельников также рассказал о промышленном туризме студентов из Санкт-Петербурга в Псков, на завод «Авар», где им подробно рассказывают о производстве. «Этот туризм можно рассматривать не только как метод вербовки кадров, но и как возможность зародить интерес к промышленности вообще, к работе в промсекторе», – добавил спикер.

Кроме того, Дмитрий Мельников дал краткий прогноз относительно ситуации на рынке российского автопрома. «После лета рынок начнёт медленно восстанавливаться, – отметил он. – А основной клиент «Авара» – это как раз «АвтоВАЗ» и смежные с ним предприятия. Думаю, наши показатели в этом году будут хорошими, во всяком случае в норме. В 2026-2027 годах ожидается большой рост рынка, поэтому уверен, что уже к 2027 году «Авар» побьёт рекорд 2024 года, когда завод выпустил продукции на 3,5 млрд рублей. Вообще наших мощностей хватит для выпуска продукции на 6-7 млрд рублей».

«Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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