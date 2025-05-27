Задержаны ещё четверо подозреваемых в нападении на псковских десантников в 2000 году

14:03, 27 мая 2025, ПАИ

Сотрудники ФСБ задержали ещё четырёх подозреваемых в нападении на псковских десантников у села Улус-Керт Шатойского района Чечни в феврале 2000 года, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках совместной работы со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел России было доказано участие в нападении на десантников ещё четырёх человек: 44-летнего Арсена Колдасова, 52-летнего Раджаба Хасаева, 43-летнего Батыра Арсанова и 53-летнего Расула Тахтамирова.

Их задержали в Ставропольском крае, Ингушетии, Дагестане и Астраханской области. Всех четверых доставили в орган предварительного следствия. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается.

Отметим, что в 2020 году подвигу десантников 6-й роты исполнилось 20 лет. К этому событию в регионе был приурочен целый комплекс памятных мероприятий. В региональный День памяти, 1 марта, в торжественных мероприятиях принял участие президент России Владимир Путин.