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Подведены итоги второго дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Великих Луках

Подведены итоги второго дня всероссийских соревнований и первенства Псковской области по велоспорту на шоссе, которое проходит в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Велосипедный спорт Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ПАИ

Во второй день состязаний в центре подготовки велосипедистов в Великих Луках прошли групповые гонки.

Среди великолучан первые места заняли Полина Волкова, Елизавета Слесарева и Максим Степанов. Также золотом отличился пскович Павел Пантелеев.

Золото на счету калининградских спортсменов Любавы Севрюк, Милы Миндлиной и Ярослава Угроватова, а также представителя Ленинградской области Александра Стрельченя.

Завтра, 28 мая, состязания завершатся гонкой критериум.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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