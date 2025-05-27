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Благодаря пожертвованиям «Дом белого аиста» в Псковской области приобрел гнёзда для птиц и морозилку для кормов

Благодаря пожертвованиям «Дом белого аиста» в Псковской области приобрел гнёзда для птиц и морозилку для кормов. Об этом в группе центра помощи птицам в соцсети «ВКонтакте» сообщила его руководитель, орнитолог Марина Сиденко.

Аистиные гнёзда. Фото из группы «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте»

«Благодарим всех, кто откликнулся на просьбу о финансовой помощи для оплаты долга по морозильной камере. Нужная сумма набралась довольно быстро, – написала Марина Сиденко. – За день на карту руководителя проекта поступило 86 686 рублей. Этой суммы хватило оплатить долг 28 500 рублей по морозильной камере и закрыть второй долг за покупку пяти плетёных гнёзд для аистов в сумме 16 500 рублей».

Орнитолог уточнила, что гнёзда питомцев центра обновляются ежегодно. «Гнездо для аиста – это его дом. Каждой сформированной паре важно иметь своё гнездо. Даже если пара в этом году не планирует обзавестись потомством, гнездо всё равно должно быть. Это нужно для создания комфортной среды для наших питомцев. Из собранных средств 45 000 рублей потрачено на указанные выше цели. Остальные 41 686 рублей будут потрачены на приобретение корма и текущие нужды реабилитационного центра», – пояснила Марина Сиденко.

Отчёт по сбору и расходованию средств можно найти в группе «Дом белого аиста».

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