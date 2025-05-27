Депутаты Псковской городской Думы задали Борису Елкину вопросы по благоустройству

14:57, 27 мая 2025, ПАИ

Совместный комитет прошел в Псковской городской Думе 27 мая. Традиционно такое заседание проводится накануне отчета о деятельности главы и администрации города за год. Парламентарии, заранее ознакомившись с отчетом, задали Борису Елкину ряд вопросов, передаёт корреспондент ПАИ.

Сергей Литвиненко поинтересовался, когда будет сдана в эксплуатацию станция смягчения воды – от псковичей поступает много обращений по ее качеству, и почему ряд аукционов объявляется повторно.

«Станцию строим, она практически готова, есть некоторое недопонимание с подрядчиком. Перспектива сдачи – после завершения судебных заседаний», – ответил Борис Елкин.

Что касается повторных объявлений аукционов, это связано с ростом цен на товары и услуги, поэтому приходится пересчитывать сумму.

Также депутатов волновали вопросы благоустройства, которые выносятся на контрольные выезды, и только часть из них решается быстро.

«Отталкиваемся от финансовых возможностей, – заметил глава города. – Многие прошлогодние выезды отрабатываем за счет лимитов следующего года. Раньше двор можно было отремонтировать за 3 млн рублей, теперь – за 7-8».

Также вопросы благоустройства волновали депутатов Любовь Николаеву – относительно Западной улицы и Наталью Юрченко – Кузбасской Дивизии. Борис Елкин назвал эти объекты «капиталоемкими» и заметил, что пока будут проводиться только текущие ремонты и ремонты проездов.

Председатель Псковской городской Думы согласился с непростой финансовой ситуацией: «Понимаем, с каким трудом глава и его аппарат решают вопросы, главное, действия приносят положительный результат».

Добавим, что с отчетом перед депутатами Борис Елкин выступит на очередной сессии Псковской городской Думы, которая состоится 30 мая.