Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF

15:29, 27 мая 2025, ПАИ

Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан», который прошёл в спорткомплексе «Олимп» 24 мая. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

В состязаниях приняло участие рекордное количество спортсменов – более 400 каратистов из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

Антон Потебня отметил, что соревновательный сезон завершился ярко и достойно. Вскоре состоятся летние сборы и отдых, а с сентября начнётся новый сезон, в котором, по его мнению, будут достигнуты ещё более впечатляющие результаты.

Кубок состоялся в разделах индивидуальное ката, ката-группа, индивидуальное кумите, командное кумите. Победителям и призёрам присвоили соответствующие спортивные разряды.

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