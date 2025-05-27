Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF

Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF «Тигр Шотокан», который прошёл в спорткомплексе «Олимп» 24 мая. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

  • Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
  • Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
  • Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
  • Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
  • Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
  • Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
  • Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
  • Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF

В состязаниях приняло участие рекордное количество спортсменов – более 400 каратистов из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей.

Антон Потебня отметил, что соревновательный сезон завершился ярко и достойно. Вскоре состоятся летние сборы и отдых, а с сентября начнётся новый сезон, в котором, по его мнению, будут достигнуты ещё более впечатляющие результаты.

Кубок состоялся в разделах индивидуальное ката, ката-группа, индивидуальное кумите, командное кумите. Победителям и призёрам присвоили соответствующие спортивные разряды.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












27 мая 2025

Псковичка выиграла ещё одну бронзу на первенстве России по гребле на байдарках
27 мая 2025

Подведены итоги Кубка Пскова по карате WKF
27 мая 2025

Великолукский боец ММА Шамилов вызвал на бой бразильца Рене Пессоа
27 мая 2025

Полузащитник «Луки-Энергии» Коренблюм пропустит ещё минимум неделю из-за травмы
27 мая 2025

Подведены итоги второго дня всероссийских соревнований по велоспорту на шоссе в Великих Луках
27 мая 2025

Псковская воспитанница выиграла вторую медаль первенства России по гребле на байдарках
27 мая 2025

Турнир по мини-футболу среди силовиков пройдёт в Пскове
27 мая 2025

Больше 60 экипажей заявились на ралли «Пушкинские Горы»
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...