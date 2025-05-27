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«Россия и мир: тренды здорового долголетия»: псковская делегация врачей участвует в форуме

Делегация Псковской областной больницы во главе с главным врачом Евгением Панфёровым принимает участие в форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который стартовал в подмосковном Красногорске, сообщили ПАИ в пресс-службе медицинского учреждения.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Мероприятие объединяет экспертов в сфере здравоохранения, представителей власти, врачей и специалистов со всей страны, чтобы обсудить современные подходы к профилактике заболеваний, продлению активного долголетия и улучшению качества медицинской помощи.

«Форум, в котором мы сегодня участвуем, – это важная площадка для обмена опытом и обсуждения инновационных подходов в здравоохранении. С большим интересом посещаем мероприятия программы. Именно такие диалоги открывают новые горизонты для развития медицины, профилактики заболеваний и повышения качества жизни наших пациентов», – отметил главный врач ПОКБ Евгений Панфёров.

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