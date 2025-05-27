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Культура

Посвящённая деду Софьи Ковалевской выставка откроется в Полибино

Выставка «На службе русскому Отечеству. Фёдор Фёдорович Шуберт: штрихи к портрету», приуроченная к Году защитника Отечества и 175-летию со дня рождения С. В. Ковалевской, откроется в Полибино, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Экспозиция посвящена Ф. Ф. Шуберту, деду С. В. Ковалевской, генералу от инфантерии, известному учёному в области геодезии и картографии.

Выставочное пространство будет оформлено как мужской кабинет в стиле XIX века. Центральное место займет копия портрета Шуберта неизвестного художника из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Выставка откроется в Полибино 29 мая и будет доступна для посетителей с 30 мая.

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