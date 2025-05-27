Посвящённая деду Софьи Ковалевской выставка откроется в Полибино

19:34, 27 мая 2025, ПАИ

Выставка «На службе русскому Отечеству. Фёдор Фёдорович Шуберт: штрихи к портрету», приуроченная к Году защитника Отечества и 175-летию со дня рождения С. В. Ковалевской, откроется в Полибино, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Экспозиция посвящена Ф. Ф. Шуберту, деду С. В. Ковалевской, генералу от инфантерии, известному учёному в области геодезии и картографии.

Выставочное пространство будет оформлено как мужской кабинет в стиле XIX века. Центральное место займет копия портрета Шуберта неизвестного художника из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника.



Выставка откроется в Полибино 29 мая и будет доступна для посетителей с 30 мая.