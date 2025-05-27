Ключ к счастливой старости: в Пскове прошёл региональный фестиваль «Нужные люди – 2025»

21:18, 27 мая 2025, ПАИ

Фестиваль «Нужные люди – 2025» провёл в Пскове учебный центр дополнительного образования «Знания». Кто стал его участником, людей какого возраста и социального статуса он объединил и каким опытом они готовы поделиться – в интервью с директором учебного центра Алиной Захаровой.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ







– Алина Николаевна, сегодня на сцене были жители нашего региона, которые известны и уважаемы, активны и внесли немалый вклад в развитие различных отраслей. Всё-таки хотелось бы побольше узнать о вашем проекте. Какова главная цель фестиваля?

– Мы хотим не просто выявить людей старшего поколения, которые реализуют свои личные социальные проекты, но и наградить их заслуженным признанием за вклад в общество. Вы правильно отметили, что они являются лидерами сообществ, вовлекают окружающих в свою деятельность, вносят особый вклад в развитие сферы активного долголетия.

Об активном долголетии

– И целевая аудитория проекта – это люди именно старшего возраста?

– Для себя мы их разделяем так: старшие-лидеры, старшие-профи, старшие 80+. Мы хотим популяризовать лучшие практики и достижения лидеров и активистов пенсионного возраста среди общественных, государственных и муниципальных организаций и местных сообществ. Также мы формируем сеть лидеров и активистов пенсионного возраста на территории регионов альянса «Серебряный возраст».

– Расскажите об альянсе «Серебряный возраст».

– Это неформальное сетевое объединение организаций, которые работают как территориальные ресурсные центры поддержки старшего поколения с единым пониманием процессов, продуманной программой, общими технологиями. В основе деятельности альянса технологии фондов местных сообществ, в его состав входит 17 регионов, в том числе Псковская область.

Мы привлекаем жителей регионов альянса «Серебряный возраст» к участию в проектах старших-лидеров и старших-профи, а также в деятельности инициативных групп, общественных объединений и некоммерческих организаций, популяризируем темы активного долголетия и его возможностей для любого жителя региона. Ведь активное долголетие – не просто продолжительность жизни, а качество прожитых лет. Это ключ к счастливой старости.

Бесценный опыт

– Вы работали с середины января до средины мая и раньше ведь офлайн не встречались?

– Сначала мы принимали заявки, провели межрегиональную онлайн-встречу участников фестиваля. Они презентовали практики, выступали как эксперты, знакомились между собой. Обсуждали, как превратить идею в проект, где взять ресурсы для реализации идеи, как вовлекать сообщество в социальные инициативы и так далее.

– Расскажите хотя бы о некоторых участниках фестиваля.

– Например, руководитель актива пенсионеров СПР Тямшанской волости Цицилия Яновна Ходарковская. Она вовлекает старшее поколение в активную жизнь с посещением общественных, спортивных и культурных мероприятий. Организовала группы здоровья, помощи воинам СВО по плетению маскировочных сетей, по изготовлению окопных свечей, сбору вещей, продуктов питания и подарков.

Или профессор, доктор технических наук Игорь Владимирович Плохов: он член Союза писателей России, организатор фестивалей авторской песни и поэзии на Псковщине, сочиняет стихи, песни, участник многочисленных тематических концертов для широкого круга людей в библиотеках города и в социальных учреждениях, помогает людям старшего поколения поддерживать оптимизм, любовь к стихам и песням, передаёт свой музыкальный поэтический опыт молодому поколению, интересующемуся авторской песней.

Развлекательную программу антиквизов «По четвергам мы молодеем» разработал и воплотил в жизнь Андрей Борисович Григоров. Он проводит зажигательные викторины, которые становятся поводом собраться вместе для людей разного возраста. К тому же это не просто вопросы и ответы, а повод вспомнить интересное и узнать новое.

– И таких замечательных людей в нашей области немало.

– Это действительно очень нужные люди со своим бесценным опытом. Поэтому его мы вместе с участниками фестиваля хотим передать и поделиться этим опытом с другими регионами нашей страны. Хочется добавить, что фестиваль «Нужные люди», организованный учебным центром «Знания», проводится в рамках проекта «Активное долголетие: настоящее и будущее», реализуемого благотворительным фондом «Хорошие истории» при поддержке Фонда президентских грантов.

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