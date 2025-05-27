Любителя кофе задержали росгвардейцы в Пскове

07:40, 28 мая 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

26 мая около 13:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 52-летнего псковича, который похитил из торгового зала упаковку кофе.

По данному факту проводится проверка, уточнили в пресс-службе.