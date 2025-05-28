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Пахом Тёплый наступил по народному календарю

Пахом Тёплый наступил по народному календарю сегодня, 28 мая, пишет calend.ru.

Пахомий Великий был египетским монахом. До принятия христианства, будучи язычником, он поступил в армию императора Константина. Его подразделение в одном из походов было тепло встречено христианами, от них Пахомий и узнал о молодой религии. После завершения войны Пахомий крестился, а затем основал первый общежительный монастырь.

В народе его прозвали Тёплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалась тёплая погода.

В этот день обычно сеяли оставшуюся пшеницу, но никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось, особенно в полдень. Считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, могут пропасть. Если на Пахома восход солнца был багряным, то ждали грозного, пожарного лета.

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