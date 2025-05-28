Вылет самолёта из Москвы в Псков перенесли
Вылет утреннего самолёта Москва – Псков перенесли сегодня, 28 мая, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00. По данным онлайн-табло, вылет авиаборта перенесли на час, до 9:00.
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