Вылет самолёта из Москвы в Псков перенесли

08:33, 28 мая 2025, ПАИ

Вылет утреннего самолёта Москва – Псков перенесли сегодня, 28 мая, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00. По данным онлайн-табло, вылет авиаборта перенесли на час, до 9:00.