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Общество

Вылет самолёта из Москвы в Псков перенесли

Вылет утреннего самолёта Москва – Псков перенесли сегодня, 28 мая, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Онлайн-табло аэропорта Внуково

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00. По данным онлайн-табло, вылет авиаборта перенесли на час, до 9:00.

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