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Общество

День брюнеток отмечают в мире

День брюнеток – неофициальный праздник всех темноволосых женщин – отмечают сегодня, 28 мая.

Однозначного мнения о дате праздника нет, в интернете их встречается несколько, но наиболее популярная дата – 28 мая. Нет данных и о том, кто и когда учредил этот праздник, однако есть мнение, что он возник как ответ Дню блондинок, который отмечают с 2006 года.

День блондинок стал весьма популярным праздником в последние годы, и чтобы брюнетки не чувствовали себя обделёнными, установили и их праздник. Несмотря на то что блондинок называют пределом мужских мечтаний, именно темноволосые женщины обладают особым шармом, элегантностью, умом, обаянием и даже неким колдовством, пишет calend.ru.

Сам же праздник, несмотря на отсутствие официального статуса, набирает всё большую популярность, как и День блондинок.

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