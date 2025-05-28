Более тонны мяса не пропустили через границу в Псковской области

09:07, 28 мая 2025, ПАИ

1,2 тонны говядины и свинины в четвертинах, говяжьих и свиных субпродуктов, а также говяжьего жира не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В частности, на перевозимый товар не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Также на товаре отсутствовала маркировка (ветеринарные клейма). Кроме того, груз везли не в холодильнике, как это положено.

Перемещение 1,2 тонны товара по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.