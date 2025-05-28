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Общество

Более тонны мяса не пропустили через границу в Псковской области

1,2 тонны говядины и свинины в четвертинах, говяжьих и свиных субпродуктов, а также говяжьего жира не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В частности, на перевозимый товар не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Также на товаре отсутствовала маркировка (ветеринарные клейма). Кроме того, груз везли не в холодильнике, как это положено.

Перемещение 1,2 тонны товара по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза. Товар возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.

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