ФК «Псков» проиграл «Тосно» в первом четвертьфинальном матче Кубка Северо-Запада
Футбольный клуб «Псков» дома уступил «Тосно» – 0:1 в первом матче четвертьфинала Кубка Северо-Запада. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского клуба.
Единственный гол на 49-й минуте встречи забил футболист гостей Иван Пичугин. На 76-й минуте псковичи получили возможность сравнять счёт, пробив пенальти, однако 11-метровый не реализовал Владислав Волков.
Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июля.
Первый матч «Пскова» в чемпионате Северо-Западного федерального округа пройдёт на выезде против «ГУОР-Карелии» 7 июня.
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