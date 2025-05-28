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ФК «Псков» проиграл «Тосно» в первом четвертьфинальном матче Кубка Северо-Запада

Футбольный клуб «Псков» дома уступил «Тосно» – 0:1 в первом матче четвертьфинала Кубка Северо-Запада. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского клуба.

Фото: пресс-служба ФК «Псков»

Единственный гол на 49-й минуте встречи забил футболист гостей Иван Пичугин. На 76-й минуте псковичи получили возможность сравнять счёт, пробив пенальти, однако 11-метровый не реализовал Владислав Волков.

Ответная игра пройдёт в Санкт-Петербурге 19 июля.

Первый матч «Пскова» в чемпионате Северо-Западного федерального округа пройдёт на выезде против «ГУОР-Карелии» 7 июня.

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