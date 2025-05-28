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Спорт

Шесть человек представят Псковскую область на всероссийских соревнованиях по армрестлингу среди ветеранов СВО

Шесть человек представят Псковскую область на всероссийских соревнованиях по армрестлингу среди ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания пройдут в Ленинградской области с 4 по 7 июля, сообщили ПАИ в Федерации армрестлинга Псковской области.

Фото: Федерация армрестлинга Псковской области

Участие в соревнованиях подтвердили спортсмены из 25 регионов России, в том числе и Псковской области, от которой выступят великолучанин Юрий Григорьев и псковичи Камиль Ижболдин, Никита Буравцов, Андрей Сарычев, Семён Кузнецов и Евгений Казаков.

«Основная цель – реабилитация военнослужащих, получивших ранения в ходе СВО, популяризация армрестлинга и здорового образа жизни, а также выполнение нормативов Единой всероссийской спортивной классификации», – отметили в федерации.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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