ЕГЭ по математике в Псковской области прошёл в штатном режиме

11:16, 28 мая 2025, ПАИ

ЕГЭ по математике в Псковской области прошёл в штатном режиме, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию. 27 мая его сдавали 2 500 выпускников 11-х классов.

Особое внимание в пунктах проведения экзаменов уделялось созданию комфортных условий для выпускников: организации питьевого режима, исключению проведения технических и технологических работ, шумных культурных мероприятий рядом с пунктами проведения экзаменов.

Контроль за соблюдением всех требований в пунктах проведения экзаменов осуществляли члены государственной экзаменационной комиссии, представители родительской общественности, сотрудники комитета по образованию Псковской области.

Прозрачность и объективность проведения ЕГЭ обеспечивали и онлайн-наблюдатели из регионального ситуационного информационного центра.

В ППЭ № 3 города Пскова (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гуманитарный лицей») в качестве члена государственной экзаменационной комиссии присутствовала уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Она оценила обеспечение комфортных условий для проведения экзаменов в пункте проведения ЕГЭ, соблюдение прав участников ЕГЭ. Замечаний и нарушений не выявлено.