Рогатые кички и панго: выставка головных уборов откроется в Пскове

12:28, 28 мая 2025, ПАИ

Выставка головных уборов откроется в псковском Дворе Постникова 31 мая. Свою коллекцию представит Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника













На выставке можно будет увидеть рогатые кички, татарские калфачки, кокошники, убрусы и тюбетейки, мордовские панго, цилиндры конца XIX века, элегантные шляпки, а также каракулевые, пыжиковые шапки советского периода.

Организаторы отметили, что выставка позволит проследить, как менялась мода, значение и функции головных уборов на протяжении двух веков, а также сравнить модные тенденции прошлого с современными направлениями и стилями.

В настоящее время идёт монтаж выставки.