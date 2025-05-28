Рогатые кички и панго: выставка головных уборов откроется в Пскове
Выставка головных уборов откроется в псковском Дворе Постникова 31 мая. Свою коллекцию представит Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
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Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
На выставке можно будет увидеть рогатые кички, татарские калфачки, кокошники, убрусы и тюбетейки, мордовские панго, цилиндры конца XIX века, элегантные шляпки, а также каракулевые, пыжиковые шапки советского периода.
Организаторы отметили, что выставка позволит проследить, как менялась мода, значение и функции головных уборов на протяжении двух веков, а также сравнить модные тенденции прошлого с современными направлениями и стилями.
В настоящее время идёт монтаж выставки.
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