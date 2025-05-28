Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

12:39, 28 мая 2025, ПАИ

Три пожара ликвидировали в Псковской области 27 мая, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, хозяйственная постройка горела в гдовской деревне Стороженец. Предположительная причина возгорания – несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Также жилой дом горел в деревне Зародищи Гдовского района. Возможная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Ещё один жилой дом горел на улице Горной в Плюссе. При пожаре пострадала женщина, её госпитализировали в Псковскую областную клиническую больницу. Предположительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.