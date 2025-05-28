Михаил Ведерников поздравил пограничников с профессиональным праздником

13:01, 28 мая 2025, ПАИ

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов пограничной службы поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Россия – государство с самой большой протяжённостью границ, а Псковская земля с древних времён была стражем её западных рубежей. Поэтому охрана государственных границ всегда была стратегически важной задачей для нашего региона», – отметил он.

Каждый день сотрудники службы проявляют исключительную бдительность и высокий уровень подготовки, компетентность и профессионализм, пресекая нарушения границы, провокации и попытки проведения диверсий, оказывая противодействие незаконной миграции, добавил глава региона.

Он также выразил признательность ветеранам – настоящим патриотам, посвятившим свою жизнь служению Отечеству. «Ваши профессиональные традиции сегодня с честью продолжает молодое поколение воинов-пограничников», – подчеркнул губернатор.

Он пожелал сотрудникам пограничной службы здоровья, успехов, благополучия и успехов в службе.