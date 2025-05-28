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Общество

Борис Елкин наградил пограничников

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов пограничной службы поздравил глава Пскова Борис Елкин.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«Псковская земля испокон веков была щитом России. Здесь, на западных рубежах, не раз решалась судьба Отечества. Сегодня, как и в легендарные времена князя Александра Невского, псковские пограничники продолжают славные традиции защиты границ», – отметил глава города в своём Telegram-канале.

За особые заслуги в охране государственной границы Борис Елкин вручил сотрудникам Погрануправления ФСБ России по Псковской области благодарственные письма администрации Пскова.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого мужества и боевого духа! Пусть заставы никогда не знают тревог, а за вашими спинами всегда будет надёжный тыл!» – заключил глава Пскова.

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