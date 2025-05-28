Пограничников чествуют в Псковской области

14:07, 28 мая 2025, ПАИ

В День пограничника в региональном пограничном управлении ФСБ России прошло торжественное мероприятие, посвящённое 107-й годовщине создания отечественной пограничной службы. Поздравить стражей границ с профессиональным праздником пришли представители всех ветвей государственной и муниципальной власти. Законодательный орган представил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Перед началом официальной части праздника гости осмотрели выставку современных образцов вооружения и технических средств, используемых в пограничных войсках для зашиты государственной границы.

Поздравительные выступления начались с оглашения телеграммы директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова, в которой был отмечен вклад советских пограничников и нового поколения воинов в борьбу за свободу и независимость Родины.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Псковской области генерал-майор Александр Чиликин поблагодарил начальников пограничных застав, КПП, командиров катеров, а также военнослужащих подразделений мобильных действий за верность военной присяге, мужество и высокий профессионализм, проявленный на российско-украинском участке государственной границы. Память погибших воинов-пограничников присутствующие почтили минутой молчания.

«28 мая – символ народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отечества. В условиях напряжённой обстановки на псковских рубежах мы решаем многоплановые задачи по укреплению безопасности страны и защите её интересов», - отметил Александр Чиликин. Отдельные слова благодарности он адресовал ветеранам за воспитание молодёжи в духе лучших пограничных традиций, а также руководству региона и муниципалитетов - за неравнодушие и поддержку пограничников.

Приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова зачитал руководитель аппарата Правительства Псковской области Андрей Вьюнов: «Россия – государство с самой большой протяжённостью границ, а псковская земля с древних времён была стражем её западных рубежей, поэтому охрана государственных границ всегда была стратегически важной задачей для нашего региона».

Спикер регионального парламента Александр Котов передал псковским пограничникам поздравление депутатского корпуса. «Охрана и защита государственной границы является неотъемлемой частью обеспечения суверенитета нашей страны, и это подчёркивает важность тех задач, которые вы выполняете, неся службу на рубежах нашей Родины. Наша псковская земля испокон веков была порубежной, и многие поколения её жителей, стояли на страже границы. Вы являетесь достойными продолжателями этих славных воинских традиций, профессионально и добросовестно несёте службу», - сказал председатель Собрания и вручил отличившимся сотрудникам погрануправления Благодарности Псковского областного Собрания депутатов.

Псковских пограничников также поздравили глава Пскова Борис Ёлкин, председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко, руководитель общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» генерал-лейтенант Валентин Костенко и председатель псковской общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск» подполковник Сергей Глазков.