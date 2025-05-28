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Общество

Александр Котов: Все поколения пограничников честно и отважно служили Родине

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником – Днём пограничника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Наш регион находится на границе великой страны, и вся история древней Псковской земли тесно переплетается с историей охраны государственных рубежей. Все поколения пограничников честно и отважно служили Родине, проявляя мужество, отвагу и любовь к Отечеству. Мы уважаем героев прошлого и настоящего, кто самоотверженно защищал и защищает нашу страну. Во все века усилия пограничников направлены на сохранение суверенитета государства и защиту безопасности граждан. Современная ситуация ставит перед пограничниками непростые задачи и серьёзные вызовы, и вы демонстрируете исключительный профессионализм, умение противостоять угрозам, ответственность и верность воинскому долгу», – отметил спикер областного Собрания.

Он поблагодарил пограничников за ратную службу и пожелал им и их семьям здоровья и благополучия. «Мира и процветания нашей Родине! С праздником, с Днём пограничника!» – заключил Александр Котов.

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