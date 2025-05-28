Матчевая встреча по лёгкой атлетике пройдёт в Великих Луках

15:16, 28 мая 2025, ПАИ

Матчевая встреча по лёгкой атлетике памяти заслуженного работника физической культуры и спорта В. Н. Шолковского пройдёт в Великих Луках 24 и 25 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лёгкой атлетики Великих Лук.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения из Великих Лук, Пскова, Смоленска, Ленинградской и Московской областей, Великого Новгорода и Полоцка.

В программе состязаний бег на короткие и средние дистанции, бег с барьерами, эстафеты, прыжки в длину и высоту, тройной прыжок, толкание ядра и метание копья. Победителей и призёров в каждом виде программы и каждой возрастной группе наградят грамотами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 19 июня.

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