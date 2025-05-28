Марат Хуснуллин: Регионы подписали меморандумы о модернизации коммунальной инфраструктуры

15:18, 28 мая 2025, ПАИ

Президент поставил перед строительным комплексом России задачу по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Подписание меморандумов с регионами в этой сфере станет важным инструментом в системной работе по обновлению ЖКХ. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Комплексная модернизация коммунальной инфраструктуры является одним из приоритетов работы строительного комплекса России. Мы понимаем, что жилищно-коммунальное хозяйство является одной из самых чувствительных и сложных отраслей экономики, так как напрямую влияет на качество жизни граждан. Его особенность заключается в постоянном и непосредственном взаимодействии с каждым жителем страны, что делает любые изменения в этой сфере особенно заметными и значимыми для населения. Президент поставил перед стройкомплексом задачу к 2030 году улучшить качество коммунальных услуг не менее чем для 20 миллионов граждан», – отметил Марат Хуснуллин.

Все планы и цели в данном направлении синхронизированы в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для эффективного достижения всех поставленных задач с регионами подписаны меморандумы в сфере ЖКХ. Они предусматривают ряд обязательств для субъектов. В том числе это утверждение инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций с их выполнением на 80% к 2027 году и полностью – к 2030-му. Также планируется ежегодное сокращение времени аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения минимум на 3%. Кроме того, с 2030 года предусмотрена замена не менее 2,5% сетей тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

Одними из пунктов меморандума стали утверждение в регионах до 1 января 2026 года единых нормативов потребления коммунальных услуг и ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирных домах и реализация утверждённой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

«Одной из ключевых задач для модернизации сферы жилищно-коммунального хозяйства России является максимальное использование внутренних ресурсов и привлечение внебюджетных источников финансирования. Важнейший этап в этой работе – подписание с регионами меморандумов, направленных на реализацию указа президента, включая модернизацию не менее 2 тыс. объектов водоснабжения. Совместная работа Минстроя России с регионами способствует развитию ЖКХ по всей стране, достижению целей по созданию коммунальной инфраструктуры нового уровня в соответствии с федеральным проектом «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также повышению качества жизни людей», – отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Задача по ежегодному мониторингу выполнения условий меморандумов возложена на Фонд развития территорий (ФРТ).

«Сейчас мы разрабатываем порядок мониторинга исполнения меморандумов в автоматизированной информационной системе ФРТ. Все сведения о заключённых меморандумах также будут внесены в эту систему. Кроме того, в АИС размещены комплексные планы по модернизации коммунальной инфраструктуры, сформированные по итогам проведённой в регионах масштабной инвентаризации объектов сферы ЖКХ. На сегодняшний день в эти планы включено более 43 тыс. мероприятий, которые необходимо реализовать до 2030 года», – сообщил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.