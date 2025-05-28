Горячая линия по вопросам взыскания алиментов будет работать в Псковской области
Горячая линия по вопросам взыскания алиментов будет работать в Псковской области 29 мая с 12:00 до 13:30, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.
Проведет горячую линию заместитель руководителя – заместитель главного судебного пристава Псковской области, майор внутренней службы Елена Елисеева.
Все жители Псковской области смогут задать вопросы, связанные с исполнительными производствами, затрагивающими интересы детей. Телефон горячей линии 699-003.
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