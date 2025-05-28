Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Горячая линия по вопросам взыскания алиментов будет работать в Псковской области

Горячая линия по вопросам взыскания алиментов будет работать в Псковской области 29 мая с 12:00 до 13:30, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.

Проведет горячую линию заместитель руководителя – заместитель главного судебного пристава Псковской области, майор внутренней службы Елена Елисеева.

Елена Елисеева. Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Все жители Псковской области смогут задать вопросы, связанные с исполнительными производствами, затрагивающими интересы детей. Телефон горячей линии 699-003.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2025

Причины подорожания картофеля назвал эксперт
28 мая 2025

122 пятёрки и три года упорного труда: история успеха Ксении Наматбековой
28 мая 2025

В Военном учебном центре ПсковГУ начались итоговые экзамены
28 мая 2025

Опасный люк заметили псковичи на улице Никольской
28 мая 2025

Директора двух библиотек Псковской области представляют регион на конгрессе в Ижевске
28 мая 2025

Администрация Великих Лук получила критически низкую оценку качества работы с обращениями граждан
28 мая 2025

В Псковской области снова пройдёт Всероссийский форум учителей русского языка и литературы
28 мая 2025

О формировании комфортной городской среды в Псковской области рассказала Ксения Григорьева. Главное

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...