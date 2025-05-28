Горячая линия по вопросам взыскания алиментов будет работать в Псковской области

15:20, 28 мая 2025, ПАИ

Горячая линия по вопросам взыскания алиментов будет работать в Псковской области 29 мая с 12:00 до 13:30, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФССП России.



Проведет горячую линию заместитель руководителя – заместитель главного судебного пристава Псковской области, майор внутренней службы Елена Елисеева.

Все жители Псковской области смогут задать вопросы, связанные с исполнительными производствами, затрагивающими интересы детей. Телефон горячей линии 699-003.