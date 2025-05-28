Псковичи массово доверяют уборку профессионалам – исследование

15:23, 28 мая 2025, ПАИ

Псковичи массово доверяют уборку профессионалам, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу. Спрос на уборку в Пскове вырос этой весной относительно прошлого года на 37 %, а за месяц – апрель к марту – вырос на 53 %.

Самая востребованная зона для профессиональной уборки – кухня: именно это помещение псковичи чаще всего доверяют клинерам. Спрос на мытье духовых шкафов и вытяжек за год вырос в три раза и в шесть раз соответственно. Также заметно увеличился спрос на мытьё микроволновых печей (+156 %), варочных панелей и плит (+240 %), а также холодильников (+4 %).

Наиболее востребованной у псковичей по-прежнему остаётся поддерживающая уборка – она включает наведение порядка в ключевых зонах квартиры: комнатах, кухне и санузлах. За последний год спрос заметно вырос на уборку санузлов – на 88 %, ванных комнат – на 79 %, кухонь – на 84 %.

Продолжительность уборки определяется площадью квартиры, перечнем задач и выбранными дополнительными услугами. В среднем поддерживающая уборка двухкомнатного жилья занимает около четырёх часов, а её стоимость начинается от 3 000 рублей.

Чаще всего в жилых зонах квартир псковичи заказывают мытьё светильников и люстр – за год спрос на такие работы вырос в 8,7 раз. Также в числе популярных услуг – мытьё балконов (+24 %) и окон (+49 %).