60% жителей Псковской области задумываются об открытии своего дела – опрос

17:26, 28 мая 2025, ПАИ

60% жителей Псковской области и СЗФО в целом задумывались о запуске бизнеса, но лишь 9 % уже реализовали эту идею – остальные либо не решаются (23 %), либо не знают, с чего начать (28%), сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Практически четверть (27 %) опрошенных из Псковской области при открытии собственного дела рассчитывает обойтись суммой до 100 000 рублей, а 26 % хотели бы уложиться в диапазон от 100 000 до 300 000 рублей. Ещё 11 % жителей округа готовы вложить в старт бизнеса от 300 000 до полумиллиона рублей, а 10 % респондентов – от 500 000 до миллиона рублей. Инвестировать более миллиона рублей готовы 7 % опрошенных. В среднем опрошенные готовы потратить на запуск своего бизнеса 543 403 рубля.

Наиболее привлекательной сферой для запуска своего дела жители Северо-Западного федерального округа считают творческие индустрии и хендмейд: их выбрал 21 % респондентов. В топ-5 также попали розничная торговля (20 %), общественное питание (15 %), строительство и недвижимость (13 %), а также автобизнес (10 %).