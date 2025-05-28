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Общество

Пожилая женщина пропала в Порховском округе

Пропала 76-летняя женщина из деревни Паникша Порховского муниципального округа, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

Евгения Васильева ушла из дома 25 мая в неизвестном направлении.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в светло-коричневный тулуп из овчины, зелёную куртку, разноцветный фланелевый халат, галоши, тёмно-бордовую шапку.

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