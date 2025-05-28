Акцию «Судебные приставы – детям» провели на дорогах Пскова
Псковские судебные приставы совместно с Госавтоинспекцией провели рейд в рамках всероссийской акции «Судебные приставы – детям», сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Основной целью мероприятия было выявление должников по алиментным обязательствам, однако в ходе проверок нарушителей в этой категории исполнительных производств не обнаружено.
Во время рейда были выявлены должники по другим исполнительным производствам, а именно: налоговая задолженность, штрафы ГИБДД. В отношении должников были составлены акты описи и ареста имущества, а также вручены вызовы на приём к судебному-приставу исполнителю.
«Своевременное исполнение обязательств позволяет избежать мер принудительного взыскания, включая арест имущества и ограничение специальных прав», – напомнили судебные приставы.
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