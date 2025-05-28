Акцию «Судебные приставы – детям» провели на дорогах Пскова

18:37, 28 мая 2025, ПАИ

Псковские судебные приставы совместно с Госавтоинспекцией провели рейд в рамках всероссийской акции «Судебные приставы – детям», сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Основной целью мероприятия было выявление должников по алиментным обязательствам, однако в ходе проверок нарушителей в этой категории исполнительных производств не обнаружено.

Во время рейда были выявлены должники по другим исполнительным производствам, а именно: налоговая задолженность, штрафы ГИБДД. В отношении должников были составлены акты описи и ареста имущества, а также вручены вызовы на приём к судебному-приставу исполнителю.

«Своевременное исполнение обязательств позволяет избежать мер принудительного взыскания, включая арест имущества и ограничение специальных прав», – напомнили судебные приставы.