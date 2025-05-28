55 детей с инвалидностью из Псковской области получили путёвки на санаторно-курортное лечение

18:52, 28 мая 2025, ПАИ

С начала 2025 года отделение СФР по Псковской области обеспечило санаторно-курортным лечением 55 детей с инвалидностью. Всего за этот период выдано 283 бесплатные путёвки детям и взрослым, их сопровождающим, сообщили ПАИ в пресс-службе Соцфонда.

«Дети, проживающие в нашем регионе, восстанавливают своё здоровье в санаториях не только Псковской области, но и Ставропольского, Краснодарского края, Республики Крым. Длительность санаторно-курортного лечения для детей с инвалидностью составляет 21 день. Путёвки на лечение в здравницы будут предоставляться псковским льготникам до октября включительно. Всего в текущем году региональное отделение фонда направит на санаторно-курортное лечение 142 детей с ограниченными возможностями здоровья и столько же сопровождающих их взрослых», – рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Как федеральные льготники, они имеют право на предоставление специальных талонов на бесплатный проезд к месту лечения и обратно за счёт государственного бюджета. Также региональное отделение фонда оплачивает проезд детям по направлениям на лечение, выданным комитетом здравоохранения Псковской области.

Для получения услуги представители ребёнка могут направить заявление в отделение СФР по Псковской области через личный кабинет на портале «Госулуги», почтой или подать лично в клиентских службах ОСФР по Псковской области и в офисах МФЦ.