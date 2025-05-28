Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские юнармейцы представляют регион на всероссийском форуме «Плечом к плечу»

Делегация Псковской области представляет регион на Всероссийском юнармейском форуме «Плечом к плечу». Мероприятие приурочено к девятилетию Всероссийского военно-патриотического общественного движения и проходит в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: региональное отделение «Юнармии»

Работа форума включает не только образовательно-соревновательную часть с большим количеством секций разных направлений, но и культурно-просветительскую. Для участников движения провели интеллектуальные игры, мастер-классы, ознакомили с ведущими военными вузами страны и многое другое.

Псковские юнармейцы участвуют в различных секциях, с экскурсией посетили парк «Патриот», музейный комплекс «Дорога памяти» и главный храм ВС РФ.

Участниками форума стали более 600 делегатов из разных регионов страны – юнармейцы, их наставники и руководители региональных штабов движения. Важной частью форума стала «Встреча с Героями». Её для ребят в формате открытого диалога провели Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин, Герой России Степан Белов и участник спецоперации, выпускник «Юнармии», возглавивший 9 Мая юнармейскую коробку на Красной площади, ефрейтор Никита Козлов.

День рождения движения завершится итоговым мероприятием, где наградят лучших юнармейцев и руководителей движения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2025

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня вечером
28 мая 2025

В Пскове продолжается борьба с борщевиком Сосновского
28 мая 2025

На фестиваль профессий приглашают псковскую молодёжь 29 мая
28 мая 2025

Молодые, амбициозные и талантливые: в Пскове наградили победителей трёх конкурсов педагогического профмастерства
28 мая 2025

Псковские юнармейцы представляют регион на всероссийском форуме «Плечом к плечу»
28 мая 2025

Акцию «Судебные приставы – детям» провели на дорогах Пскова
28 мая 2025

Пожилая женщина пропала в Порховском округе
28 мая 2025

Когда руки опускаются, важно не сдаваться: вдохновляющая история участницы акции «Губернаторский дневник»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...