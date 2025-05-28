В Пскове продолжается борьба с борщевиком Сосновского

20:25, 28 мая 2025, ПАИ

Борьба с борщевиком Сосновского продолжается в Пскове. Какой объём территорий обработан от борщевика, влияют ли погодные условия на обработку, какими способами борются с сорняком, рассказала и. о. начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Дарья Дмитриева в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

В Пскове для борьбы с борщевиком Сосновского специальным составом обработали территории в Учхозе и на Завеличье, а также в части Запсковья. «На сегодняшний день по первой заявке, направленной подрядчику, обработано чуть больше 160 гектаров. Сейчас формируется вторая заявка на обработку территории, работа по ней начнётся в начале июня», – сказала гостья эфира, отметив, что при составлении заявок на обработку определённых территорий учитываются обращения граждан.

Для борьбы с борщевиком применяется современный гербицид избирательного действия, который уничтожает не только надземную часть растения, но и его корневую систему. Что касается территорий, которые невозможно обработать химическим составом (общественные территории, детские площадки, охранные зоны), там подрядчик скашивает опасные сорняки. По словам Дарьи Дмитриевой, такую работу проводят минимум три раза в сезон.

«Очень важно проводить обработку в сухую погоду, желательно в облачные и прохладные дни. Прохлада нам сопутствует, а вот дождь мешает планам. Поэтому иногда сроки, обозначенные подрядчиком, чуть-чуть могут сдвигаться», – сказала Дарья Дмитриева.