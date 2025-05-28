Грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня вечером

20:30, 28 мая 2025, ПАИ

О неблагоприятном погодном явлении предупреждают псковичей, сообщили ПАИ в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

«В ближайшие часы местами по области, преимущественно в восточных районах, ожидаются грозы и ливни», – говорится в сообщении.

Информация из Псковского гидрометцентра поступила в 19:00 по мск.