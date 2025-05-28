Итоги студенческой лиги «Человеческий фактор» подвели в Пскове

21:22, 28 мая 2025, ПАИ

На базе Главного управления МЧС России по Псковской области состоялось награждение на отборочном этапе студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор», сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По итогам конкурса первое место заняла «Гимназия 29», второе – «ВСКС-1», третье – «ВСКС-2».

Отметим, конкурс проводится в целях содействия обучению навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки людям при несчастных случаях.

«Идея заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий специального образования, смог в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего человека до приезда специалистов. Подразумевается проведение только тех мероприятий, без которых жизнь пострадавшего остаётся под угрозой», – добавили специалисты.