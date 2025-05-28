Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги студенческой лиги «Человеческий фактор» подвели в Пскове

На базе Главного управления МЧС России по Псковской области состоялось награждение на отборочном этапе студенческой лиги Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи и психологической поддержки «Человеческий фактор», сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

По итогам конкурса первое место заняла «Гимназия 29», второе – «ВСКС-1», третье – «ВСКС-2».

Отметим, конкурс проводится в целях содействия обучению навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки людям при несчастных случаях.

«Идея заключается в том, чтобы любой человек, не имеющий специального образования, смог в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего человека до приезда специалистов. Подразумевается проведение только тех мероприятий, без которых жизнь пострадавшего остаётся под угрозой», – добавили специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2025

Реставрацию выполнили в большей части оборонных сооружений ансамбля Псково-Печерского монастыря
28 мая 2025

Функции фонда «Защитники Отечества» пообещал расширить Владимир Путин
28 мая 2025

Новую детскую площадку на улице Георгиевской в Пскове оборудуют до конца июня

28 мая 2025

Итоги студенческой лиги «Человеческий фактор» подвели в Пскове
28 мая 2025

Жители Псковской области могут подать заявку на конкурс видеоработ «КиноСтарт»
28 мая 2025

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области сегодня вечером
28 мая 2025

В Пскове продолжается борьба с борщевиком Сосновского
28 мая 2025

На фестиваль профессий приглашают псковскую молодёжь 29 мая

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...