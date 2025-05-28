Новую детскую площадку на улице Георгиевской в Пскове оборудуют до конца июня

21:35, 28 мая 2025, ПАИ

Новая детская игровая площадка рядом с домом № 4 на улице Георгиевской в Пскове появится до конца июня, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

По словам главы города, детскую площадку оборудуют в рамках нацпроект «Инфраструктура для жизни»: установят современный игровой комплекс, домик с горкой, качели и скамейки для отдыха псковичей. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие и оборудование.

«Особое внимание уделено безопасности детей: вся территория площадки будет покрыта резиновым покрытием, которое смягчит падения и снизит риск травм. Уверен, что летом это пространство станет любимым местом для детских игр и радостных встреч семей!» – подчеркнул Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что строительство школы на улице Киселёва в Пскове планируют завершить в этом году.