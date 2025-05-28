Госдума приняла закон о возможности применения биометрии при сделках с недвижимостью

22:58, 28 мая 2025, ПАИ

Государственная Дума РФ приняла закон, который позволяет использовать биометрические данные при совершении сделок с недвижимостью, пишет ТАСС.

Изменения коснутся закона «О государственной регистрации недвижимости». Теперь заявление о регистрации перехода права собственности можно будет подписать усиленной квалифицированной электронной подписью без необходимости ставить специальную отметку.

Речь идёт о внесении записи в Единый государственный реестр недвижимости. Это необходимо для подачи документов с использованием электронной подписи.

Если личности заявителей будут установлены через Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических данных, то запись в реестре не потребуется.

Цель изменений – упростить и ускорить процесс регистрации сделок с недвижимостью. Закон должен вступить в силу 1 июля 2026 года.