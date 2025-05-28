Примерную дату проведения общегородского последнего звонка в Пскове назвал Геннадий Иойлев

23:40, 28 мая 2025, ПАИ

Точная дата проведения общегородского последнего звонка в Пскове пока не определена. Однако этот вопрос прорабатывается, заявил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Сейчас последние числа июня рассматриваются как наиболее оптимальные варианты проведения общегородского праздника. Речь идёт о выборе между 25, 26 и 27 июня. «Предварительно на данный момент прорабатываем дату 26 июня», – отметил гость эфира и заверил, что всем образовательным учреждениям заблаговременно сообщат об окончательном решении.

Геннадий Иойлев также сообщил причины переноса последнего звонка с мая на июнь, добавив, что это была вынужденная мера. «Во-первых, мы все увидели, какие погодные условия были бы, если бы мы собрались 24 мая, в субботу. Мы вымокли бы в первые минуты. Во-вторых, у выпускников сейчас очень плотный график ЕГЭ. Мы понимали, что если мы 24 мая проводим общегородское мероприятие, то перед этим, 23 мая, выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ по литературе, а после 27 мая – математику. Ребятам нужно готовиться к испытаниям», – отметил Геннадий Иойлев.

Он добавил, что к концу июня появятся результаты ЕГЭ и это даст возможность отметить тех, кто набрал 100 баллов на ЕГЭ: они получат аттестаты особого образца.