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Общество

Управляющие компании будут отчитываться перед жильцам о проведённых работах и тратах

С 2026 года управляющие компании будут предоставлять жильцам информацию о своей деятельности в соответствии с единой формой отчётности. Это требование было введено Государственной Думой РФ, сообщается в телеграм-канала «Объясняем.рф».

Результаты работы управляющих компаний за прошедший год будут публиковаться в системе ГИС ЖКХ и предоставляться в печатном виде на собраниях собственников. В этих документах жильцы смогут найти подробную информацию о выполненных работах, затратах и качестве предоставляемых услуг. Стандартную форму утвердит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Это сделает работу управляющих компаний более прозрачной и поможет выявлять возможные нарушения.

Если управляющая компания не справляется со своими обязанностями, жильцы могут подать жалобу или сменить её.

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