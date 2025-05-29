Федор Житник наступил по народному календарю

07:19, 29 мая 2025, ПАИ

Память Преподобного Феодора Освященного чтит Русская православная церковь сегодня, 29 мая, пишет calend.ru.

В народе его называли Житником, так как его праздник считали последним днем, когда можно было сеять яровые. «У Житника забота - ячменное поле заборонить», говорили в народе.

Крестьяне в этот день подавали на стол кашу - манную, гречневую, ячневую или пшенную.