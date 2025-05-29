Новый закон о защите россиян от мошенников вступит в силу с 1 июня

07:43, 29 мая 2025, ПАИ

Новый закон, направленный на защиту россиян от мошенников, вступит в силу с 1 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на юриста, руководителя центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского.

По новым правила банки обязаны будут проверять подозрительное снятие наличных средств. Так, если снятие денег будет осуществляться через банкомат, то кредитная организация будет обязана проверить процедуру на выдачу средств без добровольного согласия, объяснил эксперт.

«В случае выявления попытки такой выдачи банк должен на 48 часов ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тысяч рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах», - объяснил Александр Хаминский.

Кроме того, новый закон позволяет россиян наделять родных или близких статусом уполномоченного для подтверждения операции по переводу средств, отметил юрист.